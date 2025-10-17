Миллер заявил, что газоемкие предприятия покидают Европу

Кроме того, Европа столкнулась с проблемами при заполнении своих хранилищ газом к зиме, подчеркнул глава "Газпрома"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что газоемкие предприятия покидают Европу и открываются на других континентах, а сама она столкнулась с проблемами при заполнении своих хранилищ газом к зиме.

"Закрываются предприятия, предприятия, которые являются газоемкими, объективно газоемкими, покидают Европу и строят новые производства совершенно на других континентах, в других странах. Мы видим проблемы, с которыми столкнулась Европа сейчас при закачке в подземные хранилища газа на предстоящую зиму", - сказал Миллер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей привел к падению европейской промышленности, росту цен и снижению конкурентоспособности европейских товаров. По данным Евростата, объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года был на 1,2% ниже значений 2021 года.

В частности, отрасли обрабатывающей промышленности Германии в августе 2025 года пережили сильнейший спад, в последний раз сравнимая динамика наблюдалась в марте 2022 года, свидетельствуют данные Федеральной статистической службы страны.