Россельхознадзор: ИИ пресек распространение 164 тыс. тонн небезопасной продукции

Замруководителя ведомства Светлана Алексеева подчеркнула, что работа органа стала более эффективной с точки профилактики и наблюдения

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор благодаря применению искусственного интеллекта предотвратил с начала 2024 года распространение более 160 тыс. тонн небезопасной продукции. Об этом на Всероссийском форуме контрольных органов сообщила замруководителя Россельхознадзора Светлана Алексеева.

"Россельхознадзор, используя технологии искусственного интеллекта, в 3 тыс. раз увеличил охват анализа данных. За период с начала эксплуатации искусственного интеллекта остановлено 164 тыс. тонн небезопасной продукции", - сообщила она. Согласно данным доклада Алексеевой, этот показатель достигнут начиная с 1 января 2024 года.

Алексеева подчеркнула, что работа ведомства стала более эффективной с точки профилактики и наблюдения. По словам заместителя руководителя ведомства, раньше инспектора при контрольно-надзорных мероприятий выявлял нарушения выезжая на проверку, используя информационные системы лишь как дополнительный источник информации или как инструмент фиксации. Сейчас благодаря информационным системам и аналитическим инструментам инспектора могут получать исчерпывающую информацию.

VI Всероссийский форум контрольных органов проходит в Красноярске с 16 по 19 октября. В его работе участвуют более 1 тыс. человек. Они представляют федеральные контрольные ведомства, власти субъектов РФ, бизнеса.