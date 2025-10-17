Товарооборот между Россией и Марокко в первом полугодии вырос почти на 30%

При этом есть весомый потенциал для дальнейшего усиления экономического сотрудничества, указали в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Марокко по итогам января - июня 2025 года увеличился почти на 30% по сравнению с таким же периодом в 2024 году. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам VIII заседания межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Марокко традиционно является одним из важнейших партнеров России в Африке. Несмотря на текущую геополитическую ситуацию, диалог между нашими странами продолжает укрепляться и развиваться в рамках принятого в 2016 году Заявления об углубленном стратегическом партнерстве. За первую половину текущего года товарооборот между нашими странами увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом у нас есть весомый потенциал для дальнейшего усиления экономического сотрудничества", - сказал Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что Россия заинтересована в наращивании поставок в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики и недропользования.

В ходе заседания стороны обсудили практические шаги по расширению сотрудничества в энергетическом секторе - одном из ключевых направлений российско-марокканского сотрудничества.

"Затронули не только вопросы развития соответствующей инфраструктуры, но и использования возобновляемых источников энергии", - рассказали в аппарате вице-премьера. Также на заседании были отмечены перспективы взаимодействия в транспортной сфере, а именно - в области организации логистических сервисов между двумя странами.

Кроме того, было отмечено успешное развитие прямого партнерства между российскими и марокканскими университетами. В 2024/25 учебном году в российских вузах обучались свыше четырех тысяч граждан Марокко. Вице-премьер добавил, что Россия готова также расширять сотрудничество в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования.

По итогам мероприятия заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Королевства Марокко Насер Бурита подписали итоговый протокол VIII заседания межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Рассчитываем, что итоги сегодняшней встречи придадут дополнительный импульс реализации совместных проектов и дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества наших стран", - отметил Патрушев.