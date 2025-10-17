Хуснуллин: на обходе Адлера построят разворотную петлю в сторону Сириуса

Протяженность эстакады составит 368 м

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию пятого этапа строительства обхода Адлера, которым будет предусмотрено оборудование разворота над трассой А-147 в сторону федеральной территории Сириус для устранения пробок в данном направлении. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

"Приступаем к реализации подготовительных мероприятий в рамках пятого этапа, на проектно-сметную документацию которого "Главгосэкспертиза" выдала положительное заключение. По нему будет построена разворотная петля, проходящая эстакадой над существующей трассой А-147 в районе санатория "Кудепста". Она будет служить левоповоротным съездом для тех, кто выехал из тоннеля обхода Адлера со стороны Красной Поляны и намерен двигаться в сторону "Сириуса" по трассе А-147, а также для тех, кому нужно попасть на обход Адлера или развернуться при движении из микрорайона Кудепста и прилегающих районов Адлера" , - говорится в заявлении Хуснуллина, опубликованном на сайте российского правительства.

Уточняется, что протяженность эстакады составит 368 м, ее оборудуют на семи опорах, для подходов к ней построят подпорные стены. Сейчас существующий разворот на трассе А-147 в районе Хосты проходит через городскую застройку, свершение такого маневра в часы пик увеличивает время в пути до получаса.

Протяженность обхода Адлера составит около 8 км. Он позволит улучшить логистику от Сочи до аэропорта Адлера, горного кластера и Сириуса, а также транспортную ситуацию в курортных районах Краснодарского края.