Эксперт Шайдуллина рассказала, к чему приведет адвокатская монополия в судах

Если законопроект примут, то бюджет России потеряет до 20 млрд рублей ежегодного дохода, считает директор исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Введение адвокатской монополии на судебное представительство может привести к тому, что бюджет РФ потеряет до 20 млрд рублей ежегодного дохода. Об этом, как сообщает корреспондент ТАСС, заявила директор исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право" Венера Шайдуллина во время выступления в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного реформе института адвокатуры.

"Поступления у нас формируют юридические лица, плательщики НДС. Когда мы прогнозировали, сколько бюджет может потерять, мы же не учитывали, что налоговая реформа планируется, и тогда бюджетные потери будут еще больше. Адвокаты, как мы знаем, плательщиками НДС не являются. Даже НДФЛ не сможет перекрыть этот основной поток, потому что его как раз формирует НДС. В ходе нашего анализа мы делали выборку по услугам юридических компаний, связанных как раз с судебным представительством. Мы выявили, что эти бюджетные потери могут быть до 20 млрд рублей", - сказала она.

По ее словам, законопроект о реформе адвокатуры в связи с этим стоило бы передать в Минэкономразвития на оценку.

Так называемый законопроект об обязательном представительстве адвокатов, разработанный Минюстом, проходит процедуру официального согласования с заинтересованными федеральными органами государственной власти и организациями. В дальнейшем он будет направлен на рассмотрение Госдумы. Согласно этому нормативно-правовому документу, интересы граждан и организаций во всех судах смогут представлять только адвокаты. В законопроекте также предусмотрены и исключения. Например, такие правила не будут распространяться на споры, рассматриваемые мировыми судьями, и на дела об административных правонарушениях. Сохраняется право граждан представлять свои интересы лично.