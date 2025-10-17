В ГД внесли законопроект об увеличении исполнительского сбора до 12%

По действующему закону он составляет 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскаемого имущества

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении исполнительского сбора с 7 до 12% от суммы долга. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Изменение предлагается внести в закон "Об исполнительном производстве". По действующему закону исполнительский сбор установлен в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскаемого имущества. При этом эта сумма не может быть меньше 1 тыс. рублей в случае взыскания долга с гражданина или индивидуального предпринимателя, и не менее 10 тыс. рублей - в случае взыскания долга с организации. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя установлен в размере 5 тыс. рублей, с должника-организации - 50 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить исполнительский сбор с 7 до 12% от суммы долга. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя предлагается установить в размере 10 тыс. рублей, с должника-организации - 100 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на своевременное исполнение судебных актов, актов иных органов, в том числе по вопросам уплаты алиментов, возмещения причиненному здоровью вреда, компенсации ущерба и морального вреда. "Увеличение размера исполнительского сбора послужит дополнительным фактором, стимулирующим исполнение должниками обязательств по исполнительным документам в установленный срок, повысит эффективность деятельности органов принудительного исполнения Российской Федерации, а также приведет к дополнительным поступлениям денежных средств в федеральный бюджет", - считают авторы проекта.

Еще одно предлагаемое изменение - возможность взыскания исполнительского сбора одновременно с основной суммой долга. Так, по исполнительным документам имущественного характера предлагается удерживать исполнительский сбор в размере 12% от взысканной суммы или денежных средств, вырученных от реализации имущества должника. Исключения составят исполнительные документы о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением, а также о компенсации морального вреда.

Как отмечают авторы проекта, при отсутствии или недостаточности у должника денежных средств или иного имущества для полного удовлетворения требований взыскателя взыскание исполнительского сбора будет осуществляться пропорционально взысканной сумме или денежным средствам, вырученным от реализации имущества должника. "Предусмотренные законопроектом изменения также будут способствовать стимулированию должника к добровольному исполнению требований исполнительных документов, дополнительному обеспечению прав взыскателя на получение причитающихся ему выплат в более короткие сроки и без применения длительных процедур, предусмотренных механизмами принудительного исполнения", - говорится в пояснительной записке.