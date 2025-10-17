ФНС включит в ЭКГ-рейтинг четыре новых показателя

Это поможет повысить доверие к компаниям со стороны сотрудников, партнеров, инвесторов и госструктур, сообщил замруководителя Федеральной налоговой службы России Тимур Шиналиев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. В ЭКГ-рейтинге появятся четыре новых показателя, разработанных Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщил на ЭКГ-форуме "СО.ЗНАНИЕ" заместитель руководителя ФНС России Тимур Шиналиев.

"Новые показатели не только расширяют рамки анализа, но и акцентируют внимание на важнейших вызовах современного общества: укреплении семей, поддержке детей, формировании устойчивой корпоративной культуры и партнерских отношений с государством", - подчеркнул Шиналиев.

Шиналиев уточнил, что новыми показателями станут "Стабильность кадрового состава", "Вклад работодателя в демографическую и семейную политику", "Отсутствие расхождений в декларациях по НДС и своевременность их представления", "Отсутствие компании в федеральных реестрах недостоверных сведений участников госзакупок". По его словам, нововведение будет способствовать повышению уровня доверия к компаниям со стороны сотрудников, партнеров, инвесторов и государственных структур.

