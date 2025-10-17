Путин обсудил с Совбезом разработку минеральных ресурсов на морском дне
Редакция сайта ТАСС
13:36
обновлено 13:43
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, посвященное разработке минеральных ресурсов на морском дне.
"У нас сегодня в повестке дня вопрос о разработке минеральных ресурсов на морском дне. Несколько докладчиков. Вопрос интересный, важный", - сказал Путин.
"Предложил бы начать, по сути, с профильного министерства и предоставить слово Александру Александровичу Козлову", - сообщил президент. Путин также уточнил, что затем выступят глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минпромторга Антон Алиханов.