Российский рынок акций продолжает рост в ходе основных торгов

Индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 3,36%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует позитивную динамику в течение всей основной торговой сессии. Основные индексы поднимались на максимуме почти на 4,9%, свидетельствуют данные торгов.

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал рост индекса Мосбиржи на 3,36%, до 2 695,3 пункта, индекс РТС также рос на 3,36% - до 1 073,64 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. По состоянию на 15:56 мск, индексы Мосбиржи и РТС находились на максимуме сегодняшнего дня и росли на 4,87%, достигнув 2 734,79 пункта и 1 089,37 пункта соответственно.

К 16:30 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 722,67 пункта (+4,41%), индекс РТС составлял 1 084,54 пункта (+4,41%).