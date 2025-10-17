Путин разрешил Sinopec выкупить долю в "Сибуре" у кипрской "дочки"

Речь идет о 8,5%

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил гонконгской структуре китайской Sinopec - Soihl Hong Kong Holding Limited - выкупить долю в 8,5% в "Сибуре" у ее кипрской "дочки" - Soihl Cyprus Investment Limited. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Soihl Hong Kong Holding Limited разрешено приобрести 217,85 млн обыкновенных акций "Сибура" у Soihl Cyprus Investment Limited, что составляет 8,5% акционерного капитала российской компании. Согласно последним открытым данным, Sinopec владел именно такой долей в "Сибуре".

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая некоторые производственные площадки в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.

Согласно последним доступным данным на начало 2022 года, доли акционеров в "Сибуре" распределялись следующим образом: крупнейшим акционером "Сибура" являлся Леонид Михельсон (30,6%), за ним следовали акционеры "Таифа" (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14,5%), бывший и действующий менеджмент (12,3%), "Согаз" (10,6%), Sinopec и Фонд шелкового пути (по 8,5%).