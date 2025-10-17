В РЭН в Москве приняли участие более 7 тыс. человек из 100 стран

В рамках деловой программы состоялось свыше 60 деловых сессий и панельных дискуссий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 7 тыс. человек из ста стран приняли участие в мероприятиях Российской энергетической недели в Москве, на форуме было подписано свыше 30 соглашений, сообщил ТАСС советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2025 Антон Кобяков.

"Участие в РЭН приняли более 7 тысяч человек из 100 стран. На форуме было подписано более 30 соглашений о сотрудничестве в сфере энергетики", - отметил он.

По словам Кобякова, уровень интереса к форуму высокий: в рамках деловой программы состоялось свыше 60 деловых сессий и панельных дискуссий, организована масштабная выставочная экспозиция с участием ведущих энергетических компаний. "Российская энергетическая неделя растет как площадка, охватывая все новые и новые темы. В эти дни Москва стала столицей мировой энергетики", - сказал он.

"Российская энергетическая неделя не просто подвела итоги текущего года в энергетической сфере, но и заложила основу для будущего саммита глав государств и правительств Форума стран - экспортеров газа, который пройдет в России осенью 2026 года. Успешное проведение РЭН стала важным шагом в рамках его подготовки. Наша страна обладает всей необходимой инфраструктурой и опытом проведения подобных мероприятий и готова принимать участников саммита ФСЭГ в будущем году", - добавил Кобяков.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" ведутся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе".

ТАСС - информационный партнер форума.