В Госсовете создадут группу для решения проблем негазифицированных регионов

Одним из первостепенных вопросов, отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк, является снижение перекрестного субсидирования

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Рабочая группа для представителей негазифицированных регионов России будет создана на площадке комиссии Госсовета по энергетике, ее работа будет направлена на решение вопросов, связанных с энергообеспечением таких субъектов. Об этом заявил возглавляющий комиссию глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"[Губернатор Иркутской области] Игорь Иванович [Кобзев] предлагает рабочую группу создать из представителей негазифицированных регионов для решения проблем [в сфере энергетики]. Поэтому давайте мы сегодня такое протокольное решение примем", - сказал он в ходе заседания профильной комиссии на Российской энергетической неделе (РЭН).

Одним из первостепенных вопросов, как отметила на заседании заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк, является снижение перекрестного субсидирования, которое позволяло сократить расходы населения на электроэнергию в арктических регионах.

"Не оспаривая необходимость снижения перекрестного субсидирования в электроэнергетике, правительство Мурманской области считает, что меры по ликвидации перекрестного субсидирования применительно к Арктическим регионам должны реализовываться с учетом климатических особенностей, стоимости энергоресурсов конкретной области и газификации территории. В частности, Мурманская область не относится к газифицированным регионам, и в то же время является одним из самых крупных энергоизбыточных регионов с относительно низкой себестоимостью генерации электроэнергии. Благодаря указанному преимуществу высокий тариф на тепловую энергию для населения всегда компенсировался относительно низкой ценой на электрическую энергию. И с целью формирования дополнительных стимулов для переезда в Мурманскую область новых жителей в условиях отсутствия газа электроэнергия является единственным доступным видом топлива в регионе для обеспечения индивидуальных жилых домов", - отметила она.