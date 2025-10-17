МВФ: Западу надо учесть последствия от использования замороженных активов РФ

Директор европейского департамента фонда Альфред Каммер отметил, что страны, рассматривающие такой вариант, должны искать прочный юридический фундамент

Здание МВФ © Tony Quinn/ SipaUSA via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что странам Запада, которые рассматривают возможность использования замороженных активов России для оказания помощи Украине, следует учитывать последствия таких шагов для мировой финансовой системы. Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер на брифинге для журналистов, посвященном экономическому развитию региона.

"У нас нет конкретного мнения насчет модальностей финансирования [Украины за счет замороженных на Западе авуаров России]. Однако мы рекомендуем, когда дело касается использования замороженных российских активов, чтобы страны, рассматривающие возможность поступить таким образом, искали прочный юридический фундамент, прежде чем делать это, а также учитывали любые последствия для международной денежно-кредитной системы", - сказал представитель фонда. Он комментировал вопрос о возможном предоставлении Киеву Европой финансовой помощи за счет замороженных российских авуаров.

"В этом и заключается наша рекомендация", - отметил Каммер. Дальнейших высказываний на эту тему от него не последовало.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.