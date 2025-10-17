МВФ ожидает дальнейшего влияния санкций на экономику России

Международный валютный фонд пересмотрел в сторону понижения свой прогноз роста ВВП России на 2025 год в силу "снижения внутреннего и внешнего спроса"

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) исходит из того, что санкции в среднесрочной перспективе продолжат оказывать негативное влияние на перспективы роста российской экономики. Такую позицию изложил директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер на брифинге для журналистов, посвященном экономическому развитию региона.

По его словам, МВФ пересмотрел в сторону понижения свой прогноз роста ВВП России на 2025 год в силу "снижения внутреннего и внешнего спроса". При этом "жесткие макроэкономические меры", принятые российским руководством, "вернут [экономику] на более устойчивую траекторию в среднесрочной перспективе".

В данный момент, по словам Каммера, "если смотреть на среднесрочную перспективу, прогноз остается в целом без изменений".

"Мы ожидаем очень низкие темпы роста экономики России, что отражает воздействие санкций и последствий конфликта [на Украине]", - заявил он.

В очередном докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики специалисты фонда пересмотрели в сторону понижения прогноз роста ВВП России в 2025 году - до 0,6%, оценка на 2026 год осталась без изменений - 1%. В 2024 году экономика РФ, по данным фонда, выросла на 4,3%.

Министерство экономического развития России ранее понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году с 2,5% до 1%, а в 2026 году - с 2,4% до 1,3%. Глава ведомства Максим Решетников 1 октября на заседании программной комиссии "Единой России" заявил, что "период охлаждения экономики будет продолжаться какое-то время, но он рано или поздно закончится".