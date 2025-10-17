На форуме "СО.ЗНАНИЕ наградили лидеров ЭКГ-рейтинга ПФО

В число победителей вошли: "Оргхим", "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", "Полиэф", а также "Аммоний" и "Промис"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Церемония вручения премии ответственного бизнеса "За вклад в достижение национальных целей" руководству компаний-лидеров ЭКГ-рейтинга в Приволжском федеральном округе прошла в рамках ЭКГ-форума "СО.ЗНАНИЕ". В награждении участие приняли полномочные представители президента России в ЦФО и ПФО Игорь Щеголев и Игорь Комаров, а также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает корреспондент ТАСС.

Компании-лауреаты были отобраны по результатам экспертной оценки организационного совета ЭКГ-форума ответственного бизнеса "СО.ЗНАНИЕ". В число победителей вошли: "Оргхим", "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", "Полиэф", "Аммоний" и "Промис".

"Посыл к тому, каким надо быть, обычно идет от родителя к ребенку. Все говорят, что самый лучший способ воспитания - это показывать собой пример того, как себя вести. И вот в Нижегородской области, я считаю, что самый ответственный работодатель - это Нижегородская область. Потому что мы, на самом деле, всем нашим предприятиям показали пример", - сказал журналистам по итогам церемонии награждения Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в Нижегородской области уже 44 компании имеют ЭКГ-рейтинг более 100, что говорит о высоком соответствии стандартам ответственного предпринимательства. Нижегородская область стала первым регионом в ПФО, принявшем закон о развитии ответственного ведения бизнеса.

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров, в свою очередь, сообщил журналистам, что регионы ПФО активно включились в работу по реализации ЭКГ-повестки и поддержке ответственного бизнеса. Наиболее успешно эта практика, по его словам, реализуется в Нижегородской области, Удмуртии, Чувашии и Мордовии. "Регионы ПФО активно включились в работу и в повестку ЭКГ. Надо сказать, что по программе оценки ЭКГ прошло более 1,8 млн предприятий [в ПФО], и 15 из них занимают передовые позиции. Среди регионов надо отметить Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Нижегородскую область", - сказал он.

ЭКГ-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и правительства Нижегородской области. Партнеры мероприятия - Сбер и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".