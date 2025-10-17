Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 4,35%

Курс юаня вырос до 11,38 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 4,35%, до 2 721,14 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,9% - до 1 058,51 пункта. Курс юаня вырос на 18 коп., до 11,38 рубля.

"Индекс Мосбиржи сохранял импульс роста в пятницу, стремясь удержаться над 2 700 пунктов. Фактор номер один - геополитика. Президенты России и США вчера провели телефонный разговор и договорились о личной встрече в Будапеште. Надежды на деэскалацию украинского конфликта снова ожили. Дональд Трамп заявил, что сейчас "не лучший момент" для антироссийских санкций. Другой фактор поддержки акций - возвращение рубля к ослаблению", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции группы "Позитив" (+5%), возможно, в ожидании господдержки российских производителей программного обеспечения", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции производителя алкогольных напитков "Новабев" (-6%), возможно, на фоне сообщений о сильном падении производства алкоголя в России за 9 месяцев 2025 года.

Прогноз на 20 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 20 октября - 2 650 - 2 770 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-83 рубля, юаня - 11-11,5 рубля.

Как считают в Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 650 - 2 750 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня - 80-82 рубля, 93-95 рублей и 11,2-11,6 рубля, соответственно.