В Дербенте к 2028 году появится курортный отель сети Azimut Hotels

Общий объем инвестиций составит 3 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 17 октября./ТАСС/. Строительство курортного отеля сети Azimut Hotels началось в Дербенте. Общий объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей, сообщил заместитель главы города Али Курбанов.

"В Дербенте началось строительство курортного отеля Azimut Hotels. Общий объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей. Работы планируется завершить к концу 2027 года", - сказал Курбанов.

Проект включает шестиэтажное здание на 180 номеров с панорамными видами на Каспийское море. "Общая площадь комплекса составит более 12 тысяч квадратных метров. В отеле будут предусмотрены номера различных категорий, ресторан, лобби-бар у бассейна, конференц-залы и спа-зоны. Строительство отеля будет способствовать развитию экономики города, созданию новых рабочих мест и увеличению туристической привлекательности Дербента", - добавил замглавы Дербента.