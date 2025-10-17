Стоимость платины на NYMEX демонстрировала снижение почти на 8%

С начала года цена на драгметалл выросла на 92,78%, с начала октября - на 9,87%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) демонстрировала снижение почти на 8%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 20:04 мск, стоимость фьючерса на платину снижалась на 7,83%, до $1 617,7 за тройскую унцию. К 21:04 мск стоимость платины замедлила снижение до $1 634,1 за тройскую унцию (-6,89%). С начала года цена на драгметалл выросла на 92,78%, с начала октября - на 9,87%.

Днем ранее стоимость фьючерса на платину превысила $1 750 за тройскую унцию впервые с 21 сентября 2011 и демонстрировала рост более чем на 3%.