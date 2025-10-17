Николая Бегчина назначили замминистра финансов

Он занимал должность директора департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина

Заместитель министра финансов Николай Бегчин © Официальный Telegram-канал Минфина России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Николая Бегчина на должность заместителя министра финансов. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Бегчина Николая Аркадьевича заместителем министра финансов Российской Федерации", - говорится в документе.

Как сообщается на сайте Минфина, Бегчин занимал должность директора департамента программно-целевого планирования и проектного управления Минфина.

На должности замминистра Бегчин будет курировать вопросы нормативного обеспечения и методологического сопровождения бюджетного процесса, методологии финансового обеспечения государственных программ России и национальных проектов, эффективности бюджетных расходов, совершенствования правового положения государственных учреждений и организации оказания государственных услуг, а также организации проектной деятельности в Минфине.