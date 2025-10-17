В Госдуме рассказали, как с ноября изменится взыскание долгов по налогам

Новый порядок позволит ускорить процесс, отметил зампред комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Взыскание налоговой задолженности граждан во внесудебном порядке, которое заработает в России с ноября 2025 года, позволит ускорить процесс и повысить собираемость налогов, сказал ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

Поправки вступят в силу с 1 ноября, они касаются долгов граждан по налогам и сборам, которые будут списываться со счетов во внесудебном порядке, если по ним нет споров.

"Такой порядок взыскания имеет ряд преимуществ для граждан: нет расходов на судебные пошлины, упрощена процедура подачи жалоб через сервисы ФНС России и "Госуслуги", а также имеется возможность оспорить долг в суде, если есть сомнения в правильности расчетов", - сообщил Панеш.

"Принятые изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие возможность взыскания налоговой задолженности во внесудебном порядке с физических лиц, отвечают современным требованиям эффективного администрирования и позволяют ускорить процесс взыскания при отсутствии споров с налоговыми органами", - подчеркнул депутат. Он отметил, что этот шаг направлен на "снижение количества задолженностей и повышение собираемости налогов, что непосредственно способствует укреплению финансовой стабильности государства".

"Однако одновременно необходимо обеспечить прозрачность и защиту прав налогоплательщиков. Возможность подачи заявления о перерасчете и досудебное рассмотрение спорных вопросов - важный механизм, который исключает произвольные взыскания и способствует справедливому решению налоговых споров", - сказал парламентарий.