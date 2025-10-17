Bloomberg: МВФ оказывает на Украину давление ради девальвации гривны

Международная организация считает, что такая мера позволит улучшить непростое финансовое положение Украины за счет увеличения поступлений в бюджет в местной валюте

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) оказывает давление на Киев с целью добиться девальвации национальной валюты Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, МВФ выступает за контролируемую девальвацию гривны и считает, что такая мера позволит улучшить непростое финансовое положение Украины за счет увеличения поступлений в бюджет в местной валюте.

Как отмечает агентство, Национальный банк Украины не готов поддержать предложение МВФ, так как опасается роста инфляции и общественного недовольства.

Ранее директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер на брифинге для журналистов заявил, что фонд исходит в своей работе из оценочных суждений Киева, заключающихся в том, что конфликт на Украине будет продолжаться и в следующем году.

В начале сентября агентство Bloomberg сообщало, что Международный валютный фонд может подтолкнуть Украину к ускоренной девальвации валюты, снижению процентных ставок и ужесточению фискальной политики, чтобы снизить дефицит бюджета страны и продолжить выделять ей средства.