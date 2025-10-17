В Марокко считают РФ стратегическим партнером в сфере экспорта фруктов и овощей

Кроме того, директор департамента в министерстве энергетического перехода Абдельали Лефдауи подчеркнул, что Россия проявила интерес к инвестициям в энергетический сектор королевства

РАБАТ, 18 октября. /ТАСС/. Россия является стратегически важным партнером Марокко в вопросе экспорта марокканских овощей, фруктов и ягод. Об этом заявил директор Национального межпрофессионального управления по зерновым и бобовым культурам королевства Биляль Хаджуджи, который 17 октября в Москве принял участие в VIII заседании межправительственной смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Заседание [межправительственной смешанной комиссии] открывает новые перспективы для сектора. Россия является важным стратегическим партнером Марокко по импорту бобовых и зерновых культур. И для Марокко Россия остается стратегически важным партнером в сфере экспорта овощей, фруктов, прежде всего цитрусовых, и ягод", - приводит его слова информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Директор департамента в министерстве энергетического перехода Абдельали Лефдауи со своей стороны подчеркнул, что "российская сторона проявила большой интерес к инвестициям в энергетический сектор Марокко, прежде всего в возобновляемые источники энергии, а также к сотрудничеству в сфере электроэнергетики". По его словам, это сотрудничество "является взаимовыгодным для обеих сторон".

Глава департамента международного сотрудничества министерства оборудования и водных ресурсов Мханни Лудийи приветствовал "интерес российской стороны к инвестициям в Марокко, в частности, участие в тендерах на строительство гидротехнической инфраструктуры и разработку инноваций в области контроля загрязнения и очистки сточных вод", указывает агентство.