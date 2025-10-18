В РФ спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в III квартале вырос на 5,9%
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в России в третьем квартале текущего года вырос на 5,9% по сравнению с первым кварталом. Об этом говорится в исследовании "Авито авто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
"Наиболее заметно вырос спрос на авто брендов Geely (+51,6%), Haval (+39,4%), Mazda (+16,3%), Chery (+15,7%), а также Hyundai (+15,2%). Среди конкретных моделей максимальный прирост зафиксирован за Geely Monjaro (+59,3%), Geely Coolray (+56,6%), Haval Jolion (+44,3%), Mazda CX-5 (+23%) и Nissan Juke (+20,4%)", - отмечается в исследовании.
По его данным, средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом в третьем квартале составила 1,46 млн рублей. По сравнению с первым кварталом больше всего подешевели такие модели, как Chery Tiggo T11 (-10,3%), Subaru Forester (-9,1%), Renault Duster (-9,1%), Lexus LX (-8,5%) и Mitsubishi ASX (-8,2%).
Самыми востребованными среди наиболее массовых на вторичном рынке автомобилей в июле - сентябре текущего года оказались автомобили марок Toyota, BMW, Lada и Hyundai. Высокой популярностью также пользовались Chevrolet, Kia, Mercedes-Benz, Mitsubishi и Volkswagen, а среди менее распространенных авто - Changan и Porsche.
Если говорить конкретно о моделях, то в число самых популярных попали Lada 4x4 ("Нива"), Kia Sportage, Renault Duster, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan. Высокий спрос зафиксирован также у BMW X5, Geely Monjaro, Honda CR-V, Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg.