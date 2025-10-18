Европа установила абсолютный рекорд импорта СПГ за летний сезон

Поставки превысили 76,5 млрд куб. м

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Европа за летний сезон установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ), поставки которого в регион превысили 76,5 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Предыдущий рекорд импорта СПГ для периода апреля - октября был зафиксирован в 2023 году - 76,3 млрд куб. м. На текущий момент страны Евросоюза закупили уже 76,6 млрд куб. м СПГ, и этот показатель только продолжит расти.

В целом с начала года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остаются на рекордном уровне и уже превышают 110 млрд куб. м.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что импорт СПГ Европой в I полугодии достиг исторического максимума и может сохранить рекордные темпы по итогам всего 2025 года.

В прошедшем отопительном сезоне Европа импортировала почти 63 млрд куб. м СПГ, что стало третьим максимальным показателем для этого периода. Больший объем регазифицированного газа поступал с СПГ-терминалов в газотранспортную систему ЕС только в два предыдущих зимних сезона.

В осенне-зимний период 2025 - 2026 годов Европа может обновить и данный максимум. Этому будут способствовать относительно невысокие запасы газа в подземных хранилищах, которые играют важную роль в балансировке пикового зимнего спроса на газ, а также возможные морозы. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что долгосрочные прогнозы погоды говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России, такие зимы случаются примерно раз в 20 лет. Он уточнял, что температуру в минус 25 градусов следует ожидать во всей европейской части России.