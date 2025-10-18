В СФ обсуждают рост штрафов за продажу алкоголя с нарушениями

Размер штрафов могут повысить для должностных лиц до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - до 500 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Возможность повышения до 500 тыс. рублей штрафов за нарушение правил розничной продажи алкоголя обсуждается в Совете Федерации. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству Артем Шейкин.

Сенатор сказал, что на днях в палате парламента прошел круглый стол, в ходе которого обсуждались вопросы совершенствования механизмов противодействия незаконному обороту алкоголя. По словам Шейкина, в отдельных регионах сохраняется тенденция роста нелегального оборота алкогольной продукции: выявляются случаи продажи вблизи школ, детских садов, а также в неустановленное время.

"Вместе с правительством Амурской области мы прорабатываем инициативы сразу по нескольким направлениям. Первое - это увеличение размера административных штрафов в части ответственности за нарушение правил розничной продажи алкоголя по части 3 статьи 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В частности, рассматривается возможность повышения штрафов для должностных лиц до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - до 500 тыс. рублей", - сказал сенатор. Он отметил, что действующие санкции зачастую не сдерживают недобросовестных предпринимателей.

Другая рассматриваемая инициатива позволит органам контроля инициировать административные производства не только по итогам проверок, но и по собранным материалам, сообщениям и заявлениям граждан, если имеется достаточно данных о нарушениях, сказал Шейкин. "Такой механизм поможет оперативно реагировать на сигналы жителей, вовлекая общественность в борьбу с нелегальным оборотом и обеспечивая неотвратимость наказания", - объяснил он.

По мнению сенатора, важно также развивать профилактические меры, мотивировать легальный бизнес и вести разъяснительную работу с населением о рисках приобретения нелегального алкоголя. Только комплексный подход позволит добиться долгосрочного результата, добавил он.

Согласно действующему законодательству, нарушение особых требований и правил розничной продажи алкоголя влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей.