OneTwoTrip: отдых в Сиде и Аланье в ноябре подешевел более чем на 25%

По данным исследования сервиса для планирования путешествий, больше всего в ноябре подешевело проживание в отелях Рима

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Стоимость размещения в отелях турецких курортов Сиде и Аланья в ноябре снизилась на 26% по сравнению с октябрем. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (есть у ТАСС).

"На 26% упала стоимость отелей в Гуанчжоу (в среднем до 6,6 тыс. рублей), Сиде (13,6 тыс. рублей) и Аланье (7,4 тыс. рублей)", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, больше всего в ноябре подешевело проживание в отелях Рима - на 35%, в среднем до 20,3 тыс. рублей в сутки, и в Алматы - на 29%, до 6,8 тыс. рублей.

В России заметнее всего снизилась стоимость размещения в Минеральных Водах: в конце осени минимальная средняя цена за отель составляет 4,4 тыс. рублей в сутки, что на 15% ниже, чем в октябре. На 12% меньше заплатят туристы, которые решат отдохнуть в Кисловодске (6,5 тыс. рублей). Гостиница во Владивостоке обойдется на 9% дешевле, в среднем в 5,7 тыс. рублей, в Пятигорске - на 8% (4,7 тыс. рублей), а в Светлогорске - на 7% (6,9 тыс. рублей), сообщили в компании.