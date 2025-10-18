Бурятия планирует наладить производство и переработку овечьей шерсти

В регионе зарегистрировано 325,6 тыс. голов овец и коз

УЛАН-УДЭ, 18 октября. /ТАСС/. Республика Бурятия планирует к 2028 году наладить работу по производству и переработке овечьей шерсти, сообщил ТАСС глава региона Алексей Цыденов.

На этой неделе в Улан-Удэ под председательством вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина состоялось заседание Межведомственного координационного штаба по вопросам развития рынка шерсти на территории РФ. Принято решение создать единственный за Уралом пилотный кластер по производству овечьей шерсти на базе Бурятии и Забайкальского края.

"Будем объединяться, дополнять друг друга. От этой коллаборации все только выиграют. Год-два и, думаю, конкретные результаты будут", - сказал Цыденов.

Он отметил, что в Бурятии больше развито мясное направление овцеводства, с шерстью есть проблемы, связанные с неэффективным использованием, - сырье утилизируется, существует потеря доходов. "Сейчас уже понимаем, какие есть технологии, чтобы из грубой шерсти создавать продукт, как выстроить взаимодействие между овцеводами, переработчиками и производителями", - отметил глава региона.

Отрасль в Бурятии

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия, по состоянию на конец августа 2025 года в регионе зарегистрировано 325,6 тыс. голов овец и коз. Поддержку местным овцеводам активно оказывает Буддийская традиционная Сангха России - реализуется проект "Социальная отара", разработанный Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым: фермеры бесплатно получают овец - несколько сотен голов, разводят животных и в последующем возвращают часть отары Сангхе, которая снова выделяет овец другим жителям сельских территорий.

В Бурятии есть опыт переработки грубой овечьей шерсти, производства войлока. В 2022 году на базе крупного буддийского монастыря - Иволгинского дацана - открылся цех по переработке сырья, где изготавливают войлок для юрт, разные предметы быта, теплую одежду.

Лидер по обработке, производству шерстяной пряжи и продукции из шерсти в Бурятии - Байкальский текстильный комбинат. В 2020 году на предприятии произведена модернизация оборудования, в планах - приобретение дополнительной техники и увеличение объемов закупа сырья.

В 2024 году в России утверждена дорожная карта по развитию глубокой переработки овечьей шерсти. Это первый этап масштабной работы по поддержке отрасли и созданию "шерстяных" кластеров, начатой по поручению премьер-министра Михаила Мишустина по итогам встречи с руководством Совета Федерации летом 2023 года. Речь о повышении и контроле качества производимой шерсти, оказании государственной поддержки предприятиям отрасли, таможенно-тарифном регулировании ввоза и вывоза отдельных видов шерсти и продукции ее переработки, подготовке квалифицированных кадров.