L’Oreal с начала года подала в Роспатент 31 заявку на регистрацию товарных знаков

Ожидают решения службы заявки с названиями Maybelline, Nyx и Essie

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Косметическая компания L’Oreal в 2025 году подала 31 заявку на регистрацию товарных знаков в РФ, что в более чем два раза больше, чем за период с 2022 по 2024 годы, следует из подсчетов корреспондента ТАСС.

Французская компания L'Oreal в 2022 году заявила о приостановке прямых продаж и инвестиций в Россию.

По состоянию на 17 октября, всего в 2025 году регистрацию в Роспатенте прошли 11 знаков компании. Среди них названия брендов CeraVe, Mixa. Ожидают решения службы заявки с названиями Maybelline, Nyx и Essie. Другие заявки холдинга связаны с названиями косметических продуктов.

Как следует из подсчетов корреспондента ТАСС, с 2022 года компания L'Oreal подала 45 заявок в Роспатент, из которых зарегистрированы 17 товарных знаков.