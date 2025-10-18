Paulig подал в Роспатент пять заявок на регистрацию товарных знаков

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Финский производитель кофе Paulig подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) пять заявок на регистрацию товарных знаков, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из базы ведомства, все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы "Ою Паулиг Финляндия Аб" 15 октября 2025 года из Финляндии. Среди подданных на регистрацию товарных знаков надпись Paulig, логотип Paulig и надпись "Паулиг" на русском языке.

Товарные знаки регистрируются по классу №30 международной классификации товаров и услуг, в него входят различные виды кофе и кофейных напитков.

Paulig - компания, занимающаяся производством напитков и продуктов питания. В портфель компании входят бренды Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green и Poco Loco. 7 марта 2022 года финская компания сообщила о своем уходе из России.