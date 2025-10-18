Кабмин выделил еще 4,5 млрд рублей на субсидии для инфраструктуры туризма

Средства пойдут на субсидирование льготных кредитов, выданных на реализацию 35 инвестиционных проектов, в том числе по строительству и реконструкции гостиниц, созданию горнолыжных курортов, аквапарков и парков развлечений

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство дополнительно выделило 4,5 млрд рублей на программу льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма. Как сообщила пресс-служба российского кабмина, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Из резервного фонда кабмина дополнительно выделено 4,5 млрд рублей для поддержки программы льготного кредитования инвесторов, реализующих проекты, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма", - говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве пояснили, что средства пойдут на субсидирование льготных кредитов, выданных на реализацию 35 инвестиционных проектов, в том числе по строительству и реконструкции гостиниц, созданию горнолыжных курортов, аквапарков и парков развлечений.

На заседании кабмина 16 октября Мишустин заметил, что рассчитывает на расширение туристической инфраструктуры, что даст возможность путешественникам увидеть больше достопримечательностей и природных красот, которых так много в России, по достоинству оценить многонациональную культуру страны, ее гостеприимство и поможет росту внутреннего турпотока.

Программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма была запущена правительством в 2021 году. С помощью этого механизма инвесторы могут получить льготный кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов. Всего в 2025 году на эти цели предусмотрено порядка 25 млрд рублей. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".