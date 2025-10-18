Дмитриев рассказал, когда стартовала работа над ТЭО туннеля между Россией и США

Этот произошло полгода назад, отметил глава РФПИ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Работа над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) строительства туннеля, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, начались полгода назад, сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы (РФПИ - прим. ТАСС) начали технико-экономическое обоснование строительства туннеля Россия - Аляска шесть месяцев назад" - написал он X.

Идея реализации проекта, в рамках которого под Беринговым проливом был бы построен более чем 100-километровый туннель для соединения транспортных систем Евразии и Америки, обсуждается не первое десятилетие. 17 октября Дмитриев заявил, что такой туннель может быть построен менее чем за восемь лет, а его стоимость не будет превышать $8 млрд. По его словам, туннель, проходящий через железную дорогу и грузовой транспорт, открывает путь для совместной разработки ресурсов. Дмитриев отмечал, что россйиско-американские проекты создают рабочие места и стимулируют экономику.

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что считает интересным проект строительства туннеля под Беринговым проливом, позволяющего соединить при помощи железнодорожного транспорта Россию и США.