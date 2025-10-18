"Газпром" подал иск к российскому филиалу группы Linde

Исковое заявление было подано 17 октября

© Hieronymus Ukkel/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Газпром" подал в суд Санкт-Петербурга иск к российскому филиалу германской группы компаний Linde, говорится в картотеке арбитражных дел.

Помимо "Линде ГМБХ", ответчиками по делу проходят международная юридическая фирма Pinsent Masons, которая представляет интересы Linde в процессах с "Русхимальянсом" (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге), а также компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, управляющая недвижимостью и предоставляющая услуги на территории Германии и России.

Исковое заявление было подано 17 октября. Иные подробности в картотеке отсутствуют.

Стоит отметить, что Linde GmbH и Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH в настоящее время также проходят ответчиками по иску "Газпром переработки Благовещенск" (выступает инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода) к компаниям группы Linde из-за многочисленных нарушений в проектировании, приведших к пожарам на объекте. Российская компания изначально заявляла претензии к Linde на 85,733 млрд руб., но затем уменьшила их на 5,5 млрд рублей.