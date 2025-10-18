Роспатент зарегистрировал товарный знак Rolex

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак швейцарской компании Rolex, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных службы, заявка на регистрацию была подана 22 января 2025 года из Швейцарии. Срок истечения действия товарных знаков - 10 лет с момента подачи заявления на их регистрацию.

Товарный знак регистрируются по классу №37 международной классификации товаров и услуг, который включает различные виды услуг по ремонту и обслуживанию часов.

3 октября Роспатент зарегистрировал пять товарных знаков швейцарской компании Rolex.

В марте 2022 года сообщалось, что швейцарская часовая компания Rolex приостанавливает экспорт в Россию.