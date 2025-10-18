На ЗАЭС приступили к ремонтно-восстановительным работам на линии "Днепровская"

Согласовать политические и технические условия ремонта позволило взаимодействие МИД РФ, Росатома и МАГАТЭ, отметили на станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Персонал Запорожской АЭС и специалисты "Россетей" начали ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии "Днепровская". Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"Персонал Запорожской АЭС совместно со специалистами компании "Россети" приступил к ремонтно-восстановительным работам на поврежденной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", - сказано в сообщении.

На станции подчеркнули, что Минобороны РФ играет ключевую роль в обеспечении проведения работ в зоне активных обстрелов со стороны ВСУ. "Без гарантий безопасности, обеспеченных военными, работа энергетиков была бы невозможна", - отметили на ЗАЭС.

Согласовать политические и технические условия ремонта линии ЗАЭС позволило взаимодействие МИД РФ, Росатома и МАГАТЭ, отметили на станции.

"Мы также выражаем благодарность дипломатическому блоку нашей страны, госкорпорации "Росатом" и экспертам МАГАТЭ, чье взаимодействие позволило согласовать политические и технические условия для восстановления энергоснабжения", - сказано в сообщении.

На станции подчеркнули, что персоналу Запорожской АЭС с 23 сентября удавалось обеспечивать необходимый уровень запасов дизтоплива и круглосуточно контролировать работу генераторов. "Последняя работающая высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская" была отключена 23 сентября в результате огневого воздействия Вооруженных сил Украины. С того момента станция полностью отрезана от внешнего энергоснабжения. Все это время энергоснабжение собственных нужд станции, необходимых для поддержания ее безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Персоналом станции поддерживается необходимый уровень запасов дизтоплива, обеспечивается круглосуточный контроль за всеми критически важными параметрами", - добавили на станции.