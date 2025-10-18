Кубань продолжит поддерживать турбизнес

Общий объем поддержки бизнеса на территории действия режима ЧС, введенного после крушения танкеров, составляет порядка 1,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не намерены сворачивать поддержку курортного бизнеса Анапы и Темрюкского района, который работал с ограничениями после ЧП с танкерами. Об этом ТАСС сообщил и. о. вице-губернатора Краснодарского края Александр Руппель, курирующий курортную сферу.

"В этом году мы столкнулись с новым вызовом - в результате крушения танкеров в Керченском проливе 150 пляжей Анапы (141) и Темрюка (9) оказались закрыты, и это сильно ударило по туристическому спросу. Говоря о поддержке бизнеса на пострадавших территориях еще раз подчеркну - мы не намерены останавливаться. Мы подготовили инициативное письмо в адрес правительства с конкретными предложениями, которые позволят нашему бизнесу выстоять в этот непростой период" - сообщил Руппель по итогам краевого совещания "Тенденции развития организаций отдыха детей и их оздоровления".

Он отметил, что власти принимают необходимые меры для поддержки курортной отрасли в связи с произошедшей ситуацией. Так, объем поддержки бизнеса на территории действия режима ЧС, введенного после крушения танкеров, составляет порядка 1,5 млрд рублей, из которых 893,96 млн рублей - средства краевого бюджета. Также для бизнеса с пострадавших территорий был запущен специальный заем на базе Фонда микрофинансирования Краснодарского края под 2% годовых.

Ранее сообщалось, что из резервного фонда региона 50 млн рублей было выделено для всего туристического бизнеса на возмещение части затрат в связи с отменами бронирований. Из-за последствий ЧП с танкерами на пострадавших территориях есть потери турпотока. Так, за девять месяцев в Анапе отдохнули 1,74 млн человек - на 60% ниже аналогичного периода прошлого года.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется устранение последствий.