На Украине создадут координационный центр по защите критической инфраструктуры

Он будет определять приоритеты по финансированию и восстановлению объектов, координировать действия и следить за выполненим работ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Координационный центр по защите объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетической, будет создан на Украине. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

"Создаем координационный центр инженерной защиты. Он объединит представителей правительства, областной и местной власти, операторов инфраструктуры. Центр будет определять приоритеты по финансированию и восстановлению объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ", - написала она в Telegram-канале.

Курировать работу центра будут вице-премьер - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Агентство восстановления.

Свириденко сообщила, что кабмин Украины направил дополнительные средства из резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и компании "Укрзализныця" ("Укржелдорога").

Как сообщило агентство Bloomberg, Украина после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях 3 октября лишилась более 60% возможностей по добыче газа. 16 октября вновь сообщалось о повреждении инфраструктуры и остановке работы объектов газодобычи в Полтавской области.

Кроме того, уже 10 октября украинские власти заявили о повреждении энергетических сетей и коммунальных систем страны. После этого в ряде областей Украины начались многочасовые аварийные отключения света. Министр энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последние дни аварийные отключения происходят дважды в день в часы пиковых нагрузок.