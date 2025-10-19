Комплексы ТКО в Новосибирской области в планах построить за счет поддержки РЭО

В министерстве ЖКХ и энергетики региона добавили, что создание комплексов планируется в рамках частной концессионной инициативы юрлицами, созданными облправительством

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют построить комплексы переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) с привлечением займов и средств "Российского экологического оператора" (РЭО). Ранее суд постановил прекратить концессионные соглашения на реализацию объектов, сообщили ТАСС в министерстве ЖКХ и энергетики региона.

Первая концессия по строительству двух мусороперерабатывающих комплексов в районе двух сел вблизи города не была реализована. С 2016 года по 2022 год компания "Экология-Новосибирск" (ГК ВИС) так и не приступила к работам, хотя запуск заводов планировался до 2019 года. Осенью 2023 года концессионером со сроком реализации 21 месяц стало муниципальное предприятие Новосибирска "Спецавтохозяйство (САХ)", являющееся также регоператором по обращению с ТКО. В 2025 году суд решил прекратить концессии по иску МинЖКХ и энергетики региона из-за отставаний при разработке проектов.

"При реализации новых концессионных соглашений ООО "КПО Правобережный", ООО "КПО Левобережный" выделение средств областного бюджета Новосибирской области не планируется, так как реализация мероприятий будет осуществляться концессионером за счет заемных средств, в том числе за счет средств, привлеченных со стороны ППК "РЭО", - сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что создание комплексов планируется в рамках частной концессионной инициативы юрлицами, созданными облправительством. Изначально концессионер объектов - компания "Спецавтохозяйство" - оценивал стоимость комплексов в 3,2 млрд рублей и почти 3,5 млрд рублей.

О ситуации с концессиями

Возведение мусороперерабатывающих комплексов в регионе позволит рекультивировать заполненные полигоны, куда свозится мусор из Новосибирска и некоторой части агломерации. В частности, полигон "Левобережный", который почти исчерпал свой ресурс. Кроме того, на свалке почти ежегодно горит мусор, а рядом расположены многоквартирные жилые дома.

Гендиректор САХ объяснял отставание от графика пересмотром технологических решений, в результате которых предполагается снижение стоимости объекта примерно на 700 млн рублей. Компания планировала обратиться с заявкой на финансирование к "Российскому экологическому оператору".

В свою очередь исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров сообщал, что сроки ввода объектов перенесены с 2025 года на 2027 год. Соответствующая дорожная карта согласована с Российским экологическим оператором и направлена в Минприроды РФ.