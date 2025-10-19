Корректировка налоговых льгот увеличит доходы бюджета Ульяновской области

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Перечень льготных категорий налогоплательщиков скорректируют в Ульяновской области с 1 января 2026 года, что может увеличить поступления в ее бюджет на 250 млн рублей, сообщила ТАСС министр финансов региона Наталья Брюханова.

"Новый региональный закон, который призван скорректировать перечень льготных категорий, совместно с изменениями на федеральном уровне приведут к увеличению поступлений в консолидированный бюджет области. По предварительной оценке, их общая сумма составит 250 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, региональные корректировки коснутся некоторых категорий впервые зарегистрированных юрлиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих льготную ставку 1% по объекту налогообложения "доходы". По мнению Брюхановой, региональный законопроект в полной мере соответствует тренду на переход от специальных налоговых режимов (за исключением режима самозанятых) к классической системе налогообложения с федерального уровня.

"Документ направлен на пресечение дробления бизнеса и коснется самых "теневых" отраслей экономики. Его принятие приведет к сокращению суммы налоговых расходов консолидированного бюджета Ульяновской области", - подчеркнула министр.

Собеседница агентства добавила, что разработанный законопроект в настоящее время проходит процедуру согласования. "До конца текущего года планируется принять законопроект со сроком вступления в силу с 1 января 2026 года", - отметила она.

Министр также напомнила, что правительству РФ по итогам встречи президента страны Владимира Путина с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" дано поручение в срок до 1 декабря 2025 года разработать предложения по поэтапному отказу от применения упрощенной системы налогообложения для организаций и ИП, осуществляющих торговую деятельность. Пороговое значение выручки, которое позволяет уплачивать НДС по упрощенной системе налогообложения, с 2026 года снизится с 60 до 10 млн рублей.

О собственных доходах бюджета региона

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 13 октября, что в 2024 году прирост собственных доходов бюджета региона составил более 30 млрд рублей. "В 2021 году собственные доходы были 63 млрд, в 2024-м - 97, то есть прирост составил более 30 млрд. Оценка 2025 года - 104 [миллиарда]", - отметил он.