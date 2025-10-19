Chanel с 2022 года подала в Роспатент 36 заявок на регистрацию товарных знаков

Компания в 2025 году подала девять заявок, из которых одна прошла регистрацию

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Компания "Шанель САРЛ", которая является правообладателем товарных знаков Chanel, с 2022 года подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 36 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ, следует из подсчетов корреспондента ТАСС.

Люксовый бренд Chanel приостановил свою деятельность в РФ в связи с событиями на Украине в марте 2022 года, а к марту 2024 года завершил полный выход, расторгнув договоры аренды и прекратив работу своих бутиков.

По состоянию на 17 октября всего в 2025 году регистрацию в Роспатенте прошли четыре знака компании, три из которых были поданы в 2024 году. Среди них названия Platinum Egoiste, №5 Chanel, Coco Chanel, а также знак Шанель. Ожидают решения службы заявки с названиями Les Eaux de Chanel, Коко Шанель и другие, а также заявки на регистрацию внешнего вида парфюмерных флаконов.

Как следует из подсчетов корреспондента ТАСС, с 2022 года "Шанель САРЛ" подала 36 заявок в Роспатент, из которых зарегистрированы 12 товарных знаков. Среди них - названия компании на русском и английских языках, коллекций ювелирных украшений, духов и косметики. Также есть заявки на регистрацию внешнего вида парфюмерных флаконов.

Так, в 2025 году компания подала девять заявок, из которых одна прошла регистрацию. В 2024 году было подано 23 заявки - максимальное значение за указанный период, из которых зарегистрированы восемь заявок: пять - в 2024 году, три - в 2025 году. В 2023 году подано две заявки (зарегистрирована одна), все две поданные в 2022 году заявки были зарегистрированы.