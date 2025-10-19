На Украине 20 октября ограничат энергопотребление для промышленности

Графики будут применяться с 06:00 до 22:00

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Ограничение энергопотребления для промышленных потребителей вводится 20 октября на всей территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил национальный оператор "Укрэнерго".

"Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 вынужденно будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении.

Также в компании указали, что в Черниговской области действуют почасовые отключения для бытовых потребителей.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики. 16 октября на Украине опять заявили о повреждениях энергетической инфраструктуры после серии взрывов.