В новый закон об электроэнергетике войдет положение об авансировании строек

Минэнерго сформировало предложения по оптимизации планирования в отрасли, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ в рамках разрабатывающегося закона об электроэнергетике предлагает ввести механизм авансирования при строительстве объектов генерации. Об этом заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак, выступая на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

По его словам, Минэнерго сформировало предложения для оптимизации перспективного планирования в отрасли, применения более оптимальных моделей.

"Например, рассматриваем модель 30-30-40 при авансировании. Мы предлагаем сформировать систему тридцатипроцентного авансирования всех крупных инвестиционных проектов при условии, что инвестор приносит 30% собственных денежных средств, 30% авансирует рынок и на 40% оставшихся мы предлагаем через институт финансовой поддержки обеспечивать снижение ставки кредитования до 3-5%", - сказал Грабчак.

Замминистра пояснил, что такой механизм позволит снизить прогнозное значение доли затрат на электроэнергию в конечных расходах промышленности с прогнозируемых 6,6% до 4%, а также благоприятно скажется на деятельности ключевых энергоемких отраслей.

Об авансовом строительстве

В июне "Коммерсант" сообщал о том, что правительство РФ поручило энергетикам проработать альтернативные механизмы финансирования строительства новой генерации, возводимой в рамках Генсхемы размещения объектов энергетики до 2042 года. В числе мер - возведение мощностей за счет авансирования. В рамках обязательных инвестиционных контрактов плата за строительство включается в платежи потребителей после ее ввода в эксплуатацию. Однако при введении нового механизма расходы могут быть включены в платежи оптовых потребителей до ввода новых мощностей.

Как ранее сообщали ТАСС в Минэнерго РФ, министерство обсуждает механизм финансирования строительства новых энергомощностей, при котором расходы на генерацию будут включаться в платежи потребителей до ее ввода в эксплуатацию.

Законодательство об электроэнергетике

Ранее Минэнерго РФ выступило с инициативой о новых базовых механизмах развития электроэнергетики, которые позволят до 2042 года ввести около 88 ГВт различной генерации в России.

Министр энергетики Сергей Цивилев говорил, что Минэнерго по итогам масштабного аудита существующих нормативных актов готовит законодательные инициативы в сфере развития электроэнергетики. Эта работа может быть завершена до конца 2025 года, чтобы с января 2026 года появилась возможность перейти к применению обновленных правовых механизмов.