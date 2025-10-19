В РФ обсуждают возвращение в энергетику выплаченных государству дивидендов

Замминистра энергетики Евгений Грабчак предложил закрепить это в разрабатываемом законе об электроэнергетике

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ обсуждает с Минфином возможность направления выплаченных государству энергокомпаниями с государственным участием дивидендов, а также части налоговых поступлений в развитие отрасли. Об этом заявил замминистра Евгений Грабчак, выступая на комиссии Госсовета по направлению "Энергетика". По его словам, это предлагается закрепить в разрабатываемом министерством законе об электроэнергетике.

"Дивиденды никто не трогает. Есть закон об акционерных обществах, который определяет, как дивиденды формируются, направляются и выплачиваются. Государство - акционер в некоторых компаниях. И мы справедливо с Минфином сейчас обсуждаем, что после того как дивиденды выплачены акционеру, часть из этих дивидендов или все можно направить как инвестиционный ресурс", - сказал он.

Грабчак также уточнил, что для финансирования поддержки развития отрасли Минэнерго предлагает полученные средства - дивиденды и часть налоговых поступлений - направлять в энергоотрасль через специальный институт развития, в том числе на субсидирование банковских процентных ставок

"И все дополнительные налоговые начисления, поступления, которые продуцируются энергетикой, вот этой большой программой по развитию энергетики также целесообразно было бы направлять в какой-то пропорции. Мы предлагаем 50% от этих дополнительных налоговых поступлений направлять в этот институт развития, который бы нам в дальнейшем финансировал банковские учреждения на покрытие ставки", - пояснил замминистра.

Законодательство об электроэнергетике

Ранее Минэнерго РФ выступило с инициативой о новых базовых механизмах развития электроэнергетики, которые позволят до 2042 года ввести около 88 ГВт различной генерации в России.

Министр энергетики Сергей Цивилев говорил, что Минэнерго по итогам масштабного аудита существующих нормативных актов готовит законодательные инициативы в сфере развития электроэнергетики. Эта работа может быть завершена до конца 2025 года, чтобы с января 2026 года появилась возможность перейти к применению обновленных правовых механизмов.