"Известия": Афганистан ведет переговоры с Россией о приеме карт "Мир"

Проект будет способствовать развитию торговли между странами, сообщил афганский посол в РФ Гуль Хассан Хассан

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Афганистан обсуждает с Россией запуск проекта по приему банковских карт "Мир". Об этом газете "Известия" сообщил посол страны в РФ Гуль Хассан Хассан.

"Работа в этой сфере есть, переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные трансакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем", - отметил он.

По словам посла, проект поспособствует развитию торговых отношений с Россией, а также привлечет туристов.