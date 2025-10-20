Китай в январе - сентябре сократил импорт нефти из РФ на 8,1%

Он составил 74,04 млн тонн

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Объем импортированной Китаем нефти из России в январе - сентябре сократился на 8,1% в годовом исчислении, до 74,04 млн тонн. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно обновленной статистике в электронной системе ведомства, по стоимости поставки указанного российского энергоресурса уменьшились за отчетный период на 21% и составили $37,55 млрд. Россия, однако, неизменно остается крупнейшим экспортером нефти в Китай.

В рейтинге ведущих поставщиков после РФ находится Саудовская Аравия: в январе - сентябре она сохранила свой показатель экспорта в Китай на прошлогоднем уровне (59,52 млн тонн). Далее следуют Малайзия с 51,23 млн тонн (рост на 4%), Ирак (49,28 млн тонн), Бразилия (33,33 млн тонн) и Оман (26,22 млн тонн).

В сентябре Россия, напротив, увеличила экспорт нефти в Китай - на 4,3% по сравнению с августом (показатель составил 8,28 млн тонн). По стоимости закупки достигли $4,06 млрд, повысившись на 5,2%.

Китай в 2024 году сократил импорт нефти из других стран на 1,9%, до 553,41 млн тонн. Однако поставки из России за тот же промежуток времени увеличились на 1,3% и составили 108,47 млн тонн.