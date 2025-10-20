Поставки трубопроводного газа из РФ в КНР в январе - сентябре выросли на 18,9%

Сумма экспорта российского газа в Китай достигла $7,29 млрд

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Россия в январе - сентябре экспортировала в Китай трубопроводный газ на $7,29 млрд, увеличив его поставки на 18,9% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Как следует из обновленной статистики в электронной системе ведомства, РФ лидирует среди поставщиков. Физический объем трубопроводного газа, закупаемого у других государств, таможня КНР в последние годы не приводит.

За Россией в списке экспортеров этого ресурса Китаю находится Туркмения, которая долгое время с большим отрывом от других стран занимала первое место по соответствующему показателю. В январе - сентябре поставки трубопроводного газа из Туркмении в КНР уменьшились на 12,7%, до $6,46 млрд. Далее следуют Мьянма ($1,18 млрд), Казахстан (более $854,7 млн) и Узбекистан (примерно $629,8 млн).

В сентябре 2025 года поставки российского трубопроводного газа в Китай достигли $802,2 млн. Это на $2,4 млн больше, чем в августе.

Согласно статистике ГТУ, в 2024 году Китай импортировал трубопроводный газ стоимостью $21,1 млрд - на 8,6% больше, чем в 2023 году. Его закупки в России выросли на 25%, до $8,03 млрд.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина в КНР, который состоялся в конце августа - начале сентября, стороны подписали соглашение о ежегодных поставках китайской стороне 106 млрд куб. м российского газа.