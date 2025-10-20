Трамп: Индия продолжит платить пошлины США, если будет покупать нефть из РФ

При этом американский лидер выразил уверенность, что Нью-Дели не хочет платить по повышенному тарифу

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Индийские власти продолжат платить повышенные таможенные пошлины США, если Нью-Дели не откажется от закупок российской нефти. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Если они хотят говорить об этом (продолжении закупок российской нефти - прим. ТАСС), то продолжат платить огромные пошлины, а они этого не хотят", - сказал американский лидер на борту своего самолета во время возвращения в Вашингтон из штата Флорида.