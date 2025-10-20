В Новосибирской области разработали проекты трех полигонов с сортировкой мусора

Проектную документацию отправили на экспертизу

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Проекты трех полигонов с мусоросортировочными линиями, которые планируется построить в Новосибирской области, отправлены на экспертизу. Ранее предполагалось реализовать объекты в 2023 году, однако сегодня современных объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе нет, сообщили ТАСС в областном министерстве ЖКХ и энергетики.

"Предусмотрено создание современных объектов в сфере обращения с ТКО на территории Тогучинского, Татарского и Куйбышевского районов Новосибирской области, по которым в настоящее время разработана проектная документация и направлена на проведение государственных экспертиз", - сообщили в ведомстве.

По данным министерства ЖКХ и энергетики, мощности объекта в Тогучинском районе составят на сортировку мусора - 15 тыс. тонн в год, на захоронение - 7 тыс. тонн в год. В Татарском районе на сортировку - 40 тыс. тонн в год, на захоронение - 20 тыс. тонн в год. В Куйбышевском районе планируется построить полигон с мощностью сортировки 60 тыс. тонн в год, захоронения - 30 тыс. тонн в год, обезвреживания - 12 тыс. тонн в год.

В министерстве уточнили, что сейчас в регионе современных объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами нет, что связано с трудностями реализации концессионных соглашений с 2016 года.

В Новосибирской области с 2016 года не удается реализовать проекты двух комплексов переработки ТКО. Первый концессионер - компания "Экология-Новосибирск" - так и не приступила к работам, хотя ввод заводов планировался до 2019 года. В 2023 году концессионером стало на тот момент муниципальное предприятие Новосибирска "Спецавтохозяйство", но она не смогла подготовить проекты в установленные сроки. Суд прекратил концессии по иску министерства ЖКХ и энергетики региона. Реализовать объекты планируется в рамках частной концессионной инициативы юрлицами, созданными облправительством. Комплексы предполагается построить с привлечением займов и средств "Российского экологического оператора".