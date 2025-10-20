Россияне в сентябре установили более 1 млн самозапретов на кредиты

В МФЦ услугой воспользовались 57,4 тыс. раз, на портале "Госуслуги" - 104,6 тыс. раз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Количество установленных самозапретов на привлечение россиянами кредитов в сентябре 2025 года составило 1,01 млн. При этом в многофункциональных центрах (МФЦ) в сентябре было установлено 189,9 тыс. самозапретов (или 18,9% от их общего количества), а через портал "Госуслуги" - 815,3 тыс. (81,1%), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

С 1 сентября 2025 года граждане РФ могут прибегнуть к услуге установления/снятия самозапрета, воспользовавшись не только сервисом на портале "Госуслуги", но и путем обращения в МФЦ.

По данным НБКИ, услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ в сентябре заемщики воспользовались 57,4 тыс. раз, а на портале "Госуслуги" - 104,6 тыс. раз.

При этом всего в России по итогам сентября количество граждан с действующим самозапретом на оформление кредитов составило 13,9 млн человек. В то же время снять самозапрет после его установления с марта по сентябрь 2025 года предпочли 676,3 тыс. человек.

Среди регионов РФ наибольшее количество самозапретов в сентябре было установлено в Москве (108,7 тыс.), Московской области (62,1 тыс.), Санкт-Петербурге (53,2 тыс.), Ростовской области (34,4 тыс.) и Краснодарском крае (34,4 тыс.). При этом больше всего самозапретов через МФЦ в сентябре было установлено жителями Москвы (35,8 тыс.), Санкт-Петербурга (12 тыс.), Краснодарского края (8,6 тыс.), Ростовской области (7,5 тыс.) и Приморского края (5,5 тыс.).

"Расширение возможности по установлению самозапрета на привлечение кредитов и займов за счет многофункциональных центров увеличивает защищенность граждан от потенциальных атак мошенников. В случае МФЦ особое значение имеет также простота идентификации личности заемщика, так как еще не все россияне обладают необходимыми навыками, чтобы получить усиленную квалицифированную электронную подпись для снятия самозапрета онлайн. Важно, чтобы заемщики не только чувствовали себя в безопасности, но и могли при необходимости без проблем вернуть себе возможность пользоваться всем спектром финансовых услуг", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.