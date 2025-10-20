Исследование выявило снижение числа дилерских центров в России

"Газпромбанк Автолизинг" и "Автобизнесревю" выяснили, что количество локаций всех марок за девять месяцев сократилось на 125 шоурумов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Число дилерских центров в России за девять месяцев 2025 года снизилось на 125, до 4036 штук. За три квартала в России открылось 513 новых салонов, но закрылось 638, говорится в исследовании "Газпромбанк Автолизинг" и "Автобизнесревю" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Количество локаций всех марок за 9 месяцев сократилось на 125 шоурумов, до 4 036 торговых точек. В китайском сегменте продолжался наиболее активный процесс переформатирования", - отмечается в исследовании. Так, число салонов китайских автобрендов сократилось до 2,6 тыс. - на 403 открытия пришлось 491 закрытие.

Как подчеркивается в исследовании, дилеры больше инвестируют в те марки, которые только недавно обрели официальный статус в России (Li Auto, Avatr и Rox) или те, которые дают стабильные заработки и имеют свободные франшизы (Haval Pro, Changan, Chery и Foton). При этом лидером по числу открытий новых дилерских центров за три квартала стала марка Solaris, количество шоурумов которой выросло на 54, до 130 штук. На втором и третьем местах - бренды KGM (+43) и Li Auto (+35).

"Проникновение китайских марок в российскую дилерскую сеть составило 64% по итогам трех кварталов (65% - за аналогичный период годом ранее). При этом лидером по размерам сети среди "китайцев" остается бренд Chery (216 салонов). Рядом с ним соседствует Geely (212 дилерских центров) и Changan (196). Однако по одному из ключевых показателей, влияющему на устойчивость бизнеса бренда, - количеству средних продаж на салон за месяц - лучшей осталась марка Haval", - приводятся в исследовании слова руководителя управления по работе с импортерами "Газпромбанк автолизинга" Александра Корнева.