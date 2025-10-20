Миллер назвал Россию страной номер один в мире по запасам газа

Глава "Газпрома" отметил значительный прогресс в развитии отечественного производства труб для газовой отрасли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. РФ занимает первое место в мире по запасам природного газа и обладает абсолютным суверенитетом в этой сфере. При этом Россия достигла технологического суверенитета, закупая почти всю необходимую продукцию на внутреннем рынке, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью телеканалу "Россия-24".

"По запасам газа Россия - страна номер один, и если мы по запасам газа находимся на первом месте, то являемся суверенной страной", - подчеркнул Миллер.

Он также отметил значительный прогресс в развитии отечественного производства труб для газовой отрасли. "То, что касается трубного сортамента - 100%. Для сравнения могу сказать, что в начале нулевых годов, всего 25 лет тому назад, по трубному сортаменту только 28% - это была поставка наших российских производителей, а сегодня мы эксплуатируем самые современные магистральные газопроводы в мире, которые построены на нашей российской трубе", - отметил глава компании.